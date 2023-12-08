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إعلام عبري يكشف عن توتر بمكتب نتنياهو بسبب السكرتير العسكري

إعلام عبري يكشف عن توتر بمكتب نتنياهو بسبب السكرتير العسكري
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام عبرية عن توتر في مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب واقعة بين رئيس طاقم مكتب رئيس الوزراء تساحي برافرمان والسكرتير العسكري لنتنياهو افي جيل.

العالم - الاحتلال

إعلام عبري يكشف عن توتر بمكتب نتنياهو بسبب اعلان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل "الكثير" من الجنود في معارك غزة وأن الطريق لتفكيك حماس "طويل".

وحسب ما نقلت "يديعوت أحرونوت" عن "القناة 13"، فإنه "في ذروة الحرب، هناك توتر في مكتب رئيس الوزراء بين برافرمان والجنرال آفي جيل".

وتمت الإشارة إلى أن "هذا التوتر بعد منع رئيس طاقم مكتب رئيس الوزراء للسكرتير العسكري من الوصول المباشر والسريع إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وقالت مصادر على "معرفة جيدة" بالرجلين أن برافرمان كان "يشعر بالغيرة من أشخاص يدخلون ويخرجون من مكتب رئيس الوزراء"، سيما بعد اجتماع جرى عقده نتنياهو "لترتيب وتوزيع الأدوار".

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