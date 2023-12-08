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في اليوم 63 للعدوان..

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

ارتقى فجر اليوم الجمعة، عدد من الشهداء، وأصيب عشرات المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وافادت "وكالة الانباء والمعلومات لفلسطينية(وفا)"، ان القصف الإسرائيلي تواصل لعدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس، وعلى شواطئ مدينة رفح، جنوب القطاع، فيما استهدف الطيران الحربي الإسرئيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غارات.

وحسب آخر احصائيات وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 16,456 شهيدا ونحو 42.250 جريحا، غالبيهم من الأطفال وكبار السن والنساء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الصحة في تقرير، أمس الخميس، إن 16,200 شهيد ارتقوا في قطاع غزة، وجرح أكثر من 42 ألفا، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 265 شهيدا، و3250 جريحا، فيما لا يزال الآلاف في غزة في عداد المفقودين.

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