وزير الاقتصاد: سوق العملة الاجنبية في البلاد مستقر

العالم - ایران

وخلال حضوره حفل يوم الطالب في جامعة "بيام نور" في مدينة زنجان شمال غرب ايران مساء الخميس ، بيّن خاندوزي أن قفزة سعر الصرف لها تأثير على ارتفاع الأسعار، وأضاف: إن موضوع سعر الصرف له أهمية خاصة بالنسبة للحكومة الـ13 التي تشعر بالقلق من التضخم.

وتابع وزير الاقتصاد: من جهة أخرى، اطلق قائد الثورة على هذا العام اسم "عام الحد من التضخم ونمو الإنتاج"، والقضية الأساسية في هذا الصدد هي السيطرة على المدى القصير وعرض نموذج سعر الصرف.

وذكر خاندوزي أن الحكومة حاولت في هذا السياق كبح كل عامل سلبي مثل السيولة النقدية التي يمكن أن تؤدي إلى قفزات تضخمية، وأضاف: حاليًا يتم التحكم في سيولة البلاد بجدية شديدة.

وقال: إن السياسات الإقليمية للحكومة، وخاصة مع الحلفاء واعتماد التدابير الداخلية اللازمة، قد خلق انفراجات في سعر الصرف.