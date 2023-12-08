شاهد.. الإحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك غزة

العالم - خاص بالعالم

معارك عنيفة تشهدها محاور القتال في قطاع غزة حيث تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للتوغل الاسرائيلي في بعض المحاور.

جيش الاحتلال اعترف الجمعة صباحا بمقتل ضابطين في المعارك الدائرة شمال وجنوب القطاع وقال إن اللواء (احتياط) كوبي ديفاش والرائد (احتياط) إيال مئير بيركوفيتش قتلوا في ساحة المعركة ليرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته البرية على غزة إلى اربعمئة وثمانية عشر قتيلا.

الى ذلك اعلنت كتائب القسام أفشالها محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة فجر الجمعة وقالت الكتائب انها اكتشفت قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو واشتبكت معها ما ادى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة وتدخلت الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب مشيرة الى ان الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر خمسة وعشرين عاما واكدت القسام انها سيطرت خلال الاشتباك على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية. كما اعلنت القسام استهدافها تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ 'رجوم' قصيرة المدى.

هذا وكانت القسام اعلنت تدمير مئة وخمس وثلاثين آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في غزة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. وأكد أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام مقتل وجرح عشرات الجنود الصهاينة في تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل، مشيرا إلى توجيه رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان.

اسرائيليا اعلن جيش الاحتلال قصفه نحو اربعمئة وخمسين هدفا من بينها مواقع عسكرية لحماس في قطاع غزة يوم الخميس حسب وصفه. هذا بينما أمر وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير باحتجاز أسرى من حركة حماس في سجن تحت الأرض لم يستخدم منذ سنوات. وقال المتطرف الصهيوني بن غفير إنه أوعز إلى مفوّضة السجون بإعادة فتح الجناح الموجود تحت الأرض لمعتقلي القسام، مضيفا أنّ هؤلاء الأسرى لا يستحقون قطرة من ضوء الشمس ولم يفصح الوزير عن مكان السجن أو اسمه، فيما يدور الحديث عن سجن الرملة المهجور وسط فلسطين المحتلة . ويزعم الاحتلال أنه يعتقل العشرات من عناصر وحدة النخبة في كتائب القسام شاركوا في عملية طوفان الأقصى.