قائد الجيش الايراني: طوفان الاقصى أحدثت طوفانا بالمنطقة والعالم والصهاينة يشعرون بسرعة زوالهم

العالم - ايران

واشار اللواء موسوي ان اسياد وشركاء الكيان الصهيوني القاتل للاطفال وعلى رأسهم اميركا المجرمة يسعون جاهدين الى نجدة هذا الكيان، واحتواء التداعيات الحاصلة بالمنطقة جراء عملية طوفان الاقصى، لكن الضربة التي وجهها الاهالي المقاومين والمقتدرين لغزة الى جذور هذا الكيان لا يمكن ترميمها وان هؤلاء يسعون فقط الى تدارك واحتواء الاوضاع .

وفيما يتعلق بالتحركات (العسكرية) الجارية بالمنطقة قال اللواء موسوي ان القوات المسلحة الايرانية ترصد كافة التهديدات ولها سيطرة استخبارية شاملة وجهوزية كاملة لدرء أي تهديد ، وان مختلف السيناريوهات والاحتمالات قد تم مراجعتها وان القوات المسلحة الايرانية مستعدة للتعامل معها بافضل طريقة ممكنة.