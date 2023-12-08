وزير الداخلية: ايران حققت الاكتفاء الذاتي في صنع محولات التوزيع الكهربائية

العالم - ايران

وقال الوزير وحيدي لدى تدشينه محول توزيع كهربائي بقوة 63 كيلوفولت في المدينة الصناعية لمنطقة بهارستان في محافظة البرز (غرب طهران) انه وباستثناء قسم بسيط من القطع فان باقي اجزاء ومعدات محولات التوزيع الكهربائية يتم انتاجها على يد الشركات الايرانية.

الوزير وحيدي الذي يرافق رئيس الجمهورية في زيارته لمحافظة البرز، اليوم الجمعة، صرح بان تدشين هذه المشاريع يساعد في توفير الطاقة الكهربائية بصورة مستدامة للمنشآت الصناعية القائمة وقيد الانشاء والتي كانت تؤمن الطاقة الكهربائية من مصادر مؤقتة.

وقد اصدر وزير الداخلية اليوم ايضا اوامره لانشاء مستوصف في المدينة الصناعية التابعة لمنطقة بهارستان وتخصيص 20 هكتارا من الاراضي لبناء مساكن للعمال ، واستكمال الدراسات لمد شبكة قطارات المترو نحو منطقة كمالشهر في داخل محافظة البرز.