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رئيس الوزراء السوري يزور طهران اليوم

رئيس الوزراء السوري يزور طهران اليوم
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

يصل رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس الى العاصمة الايرانية طهران لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين اثناء زيارة رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي الى دمشق.

العالم - ايران

ويرافق رئيس الوزراء السوري في هذه الزيارة وفدا رفيع المستوى ، وسيستقبله النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية محمد مخبر بشكل رسمي صباح غد السبت.

وقد أعلن مساعد الشؤون السياسية في مكتب الرئاسة الايرانية محمد جمشيدي ان عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة العليا للتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين سيكون محور زيارة عرنوس الى طهران كما سيلتقي برئيس الجمهورية الاسلامية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي وامين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني.

واضاف جمشيدي انه سيتم التوقيع على عدة وثائق للتعاون المشترك خلال زيارة رئيس الوزراء السوري الى طهران.

وتابع جمشيدي ان التعاون الاقتصادي الواسع في المجال الجمركي والمصرفي وانشاء المناطق التجارية المشتركة والسياحة والطاقة وتأمين الكهرباء هي من المجالات التي سيتم مناقشتها وتفعيلها بين الطرفين الايراني والسوري خلال هذه الزيارة.

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