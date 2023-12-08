آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى وقوع الاشتباكات ما بين قوات الاحتلال الاسرائيلية وما بين الشبان الفلسطينيين الذين منعوا القوات الاسرائيليه من القيام باقتحام المخيم.

وبين مراسلنا بأن مدينة طوباس ومخيم الفارعة ومنطقة الاغوار كانت قد شيعت بعد ظهر اليوم الجمعة جثامين الشبان الستة الى مثواها الاخير، منوها ان هذا العدوان لم يكون الوحيد في الضفة الغربية المحتلة وان الاحتلال الاسرائيلي قام بعملية عسكرية في منطقة بيت لحم، وأدت العملية العسكرية لإصابة عدد كبير من الفلسطينيين عملية اقتحام، كان الهدف منها اعتقال عدد من المقاومين الفلسطينيين.

وأوضح مراسلنا بأن الضفة الغربية بمجملها خرجت اليوم في تظاهرات كبيرة، كان أكبرها في مدينتي رام الله والخليل، عندما خرج الفلسطينيون دعما واسنادا لقطاع غزة ورفضا لما أسمته بـ"الابادة الجماعية"، التي تحدث هناك، مطالبين فيها العالم والامم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه ما اسمته بالمجازر الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

واشار مراسلنا إلى اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الفوار جنوب الخليل، ما نتج عنه اصابات في الشبان الفلسطينيين في وقت تتواصل فيه عمليات الاعتقال ببيت لحم.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحامات مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية بالضفة، وتركزت الحملة فجر اليوم على مدينة رام الله وعدد من القرى والبلدات وأحياء من مدينة الخليل، جنوب الضفة، حيث شُنت حملة دهم واعتقال وهدم منازل ومحال تجارية.

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