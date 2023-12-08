كاميرا العالم ترصد ما يحصل في الداخل الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان غلاف غزة تحول بعد سقوط صواريخ المقاومة الى قواعد لقوات وتمركز جيش الاحتلال الاسرائيلي مع غرف العمليات لكبار الضباط الذين يشرفون على العملية البرية.

ولفت باستمرار استهداف المقاومة بإطلاق صواريخها باتجاه غلاف غزة خاصة الوسط وشمال تل ابيب، ودوت صافرات الانذار بوقت متقطع بين الحين والاخر.

وأشار مراسلنا إلى ان المصادر الأمنية تحدثت بأن القبة الحديدية كانت قد تصدت لهذه الصواريخ، واما الجبهة الداخلية طلبت من كافة المستوطنين في مناطق تل ابيب وضواحيها بالتواجد بالمناطق الآمنة والملاجئ.

وأوضح مراسلنا أن سكان تل ابيب من المستوطنين والاسرائيليين كانوا قبل أيام قد رفعوا من مستوى احتجاجاتهم بسبب عدم استعادة الامن في مناطق الوسط في تل ابيب، وبالتالي فإن استمرار هذه الصواريخ يعني تكذيب لكل الرواية السياسية للمستوى الامني والسياسي، بانه هنالك إضعاف لقدرات المقاومة الصاروخية.

وكانت قد أفادت مصادر اعلام عبرية اليوم الجمعة، بأن دوي انفجارات سمعت في مدينة تل أبيب من دون تفعيل صفارات الإنذار، فيما أعلنت كتائب القسام استهدافها لتل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

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