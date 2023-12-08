كاميرا العالم ترصد الإعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان.. ماذا في آخر المستجدات؟

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا بأن المقاومة الاسلامية استهدفت اليوم الجمعة موقع مسكاف عام الإسرائيلي.

واشار مراسلنا إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي شيحين وزبقين في القطاع الغربي جنوب لبنان، بالتزامن مع تحليق كثيف لطيران استطلاع إسرائيلي.، وأن هدوءا حذرا ساد القطاع الشرقي صباحا، بعد أن تعرضت أطراف بلدتي ديرميماس وكفركلا للقصف في ساعات الفجر الأولى.

وأوضح مراسلنا بأن القصف الإسرائيلي طال مدخل بلدة راشيا الفخار في محافظة النبطية بقذيفة مدفعية، ما أسفر عن إصابة شخص.

ونوه مراسلنا بالأضرار الماديّة الجسيمة في المحال التجارية وبعض المنازل السكنيّة واحتراق كوخ لبيع القهوة في بلدة عديسة نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي.

ولفت مراسلنا بتصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على عدد من القرى والأودية والتلال في المنطقة الحدوديّة في جنوب لبنان، حيث تساقط عدد من القذائف داخل الأحياء السكنيّة في عديسة، وسط تحليق متواصل للطيران الإسرائيلي المسيّر وخصوصاً فوق قرى منطقة العرقوب، شبعا وكفرشوبا وكفر حمام وراشيا الفخار.

كما تعرضت أطراف بلدتي حولا ومركبا لقصف مدفعي إسرائيلي، وحلقت طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع (ام كي) في أجواء مدينة بعلبك وقرى القضاء.

وشهدت بعلبك تحليقاً لطائرة استطلاع إسرائيلية بعيد منتصف الليل استمر لقرابة الساعتين.

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