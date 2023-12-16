كاميرا العالم ترصد الغارات الصهيونية على بلدات وقرى جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى استهداف الغارات الاسرائيلية لبلدات رامية، وعيترون، ومارون الراس، وجبل البلاط أطراف بلدة مروحين، كما استهدفت مدفعية العدو الاسرائيلي بلدات الخيام، وكونين، وعيترون، وحولا وبليدا، وميس الحبل، ووادي البياض ووادي السلوقي.



ولفت مراسلنا الى أن الاحتلال صباح اليوم، استهدف بمدفعيته بلدات الخيام، وكفر كلا، ودير ميماس، والجبين.

وأكد مراسلنا بأن المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله، صباح اليوم، استهدفت دشمة تحصن بها جنود ‏الاحتلال في موقع بركة ريشا بصاروخ موجّه ما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح.

ونوه مراسلنا أن المقاومة أصدرت في الـ24 ساعة الماضية، 7 بيانات عسكرية تبّنت فيها 7 عمليّات استهداف لقواعد ومواقع وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.



وقد أسفر قصف العدو، منذ يوم أمس، عن وقوع عدد من الإصابات، وتدمير بعض المنازل، وتضرر ألواح شبكات الطاقة الشمسية في بعض القرى الجنوبية.

كما أطلق الطيران المسير الإسرائيلي صاروخ جو أرض استهدف محيط بلدة "عيتا الشعب" الحدودية الجنوبية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية ليل أمس أطراف معظم بلدات القطاعين الغربي والأوسط المتاخمة للخط الأزرق جنوب لبنان.

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