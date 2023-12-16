حصيلة الإعتقالات والإعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية حتى اليوم

العالم – خاص بالعالم

وأكدت مراسلتنا أنه وبحسب مؤسسات الأسرى ارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو (3520)، بعد توفر حصيلة حالات الاعتقال الأخيرة في جنين ومخيمها، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وبينت مراسلتنا أن "حملة الاعتقالات رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة مركبات".



وأكدت مراسلتنا بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام بلدة نعلين غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية صباح وظهر اليوم منوهة أن قوات العدو اقتحمت البلدة، وأطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين الذين يتواجدون في السوق وسط البلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ولفتت مراسلتنا إلى استشهاد الشاب الفلسطيني حمزة ابراهيم محمد بشكار (30 عاما)، متأثرا باصابته برصاص جيش العدو الصهيوني ، قرب بلدة حوارة جنوب نابلس مساء أمس الجمعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه باستشهاد الشاب بشكار، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى (288) شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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