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كاميرا العالم ترافق المصلين في المسجد الاقصى واعتداء جنود الاحتلال عليهم

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المقدسيين من دخول المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة العاشرة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وأجبرتهم على أداء الصلاة في الطرقات والشوارع القريبة من المسجد المبارك.

العالمخاص بالعالم

هذا هو الوضع في الجمعه العاشرة وهذا هو الحاجز هو من ضمن عشرات الحواجز التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي على الابواب الرئيسيه للمسجد الاقصى المبارك.

حيث يمنعون المصلين من الدخول ويتحكمون بكل شيء دون اي سبب ويعتدون على المرابطين وعلى النساء والشيوخ وكبار السن الذين يسمح لهم فقط من اجل الدخول في هذه الجمعه العاشره.

و هنالك الكثير من المصلين الذين قاموا بمنعهم من الدخول حتى كبار السن، حيث تم منع حيث تمنعهم قوات الاحتلال الاسرائيلي وتقوم بالاعتداء على كل من يتواجد حتى أن بعض المصلين يحاولون افتراش الطرقات لكن قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بمنعهم وتتخذ الاجراءات الصارمة ضدهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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