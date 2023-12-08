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5 آلاف مصل فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

5 آلاف مصل فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أدى خمسة آلاف مواطن مقدسي فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تشديداته العسكرية في المدينة المقدسة للجمعة التاسعة تواليا، وهو ما حال دون وصول المصلين إليه.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال منعت المصلين دون السبعين عاما من الدخول للمسجد الأقصى، ضمن الإجراءات التعسفية في منع الصلاة في المسجد، ما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إليه.

ووأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من القادمين على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأن عددا من المواطنين أدوا صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وبينت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، الذي أدوا الصلاة فيه عقب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت المصادر المقدسية إن المصلين أقاموا خطبة وصلاة الجمعة في وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة من القدس المحتلة، متحدين بذلك إجراءات الاحتلال التعسفية.

واندلعت مواجهات في وادي الجوز وأطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام صوب الشبان ورشتهم بالمياة العادمة.

واعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية في حي وادي الجوز ومنعتهم من التصوير والتغطية الإخبارية، وهددتهم بالاعتقال.

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