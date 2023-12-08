فشل إسرائيلي في غزة وإحتجاجات أهالي الأسرى الإسرائيليين

العالم – العين الإسرائيلية

فيما جبهة حزب الله المفتوحة في الشمال تمعن في استنساخ الاحتلال جنودا ومستوطنين في ظل خلافات بين قادة العدو، وتصاعد كبير في احتجاجات اهالي الأسرى الاسرائيليين.

كما ألقى البرنامج الضوء على انقضاء أكثر من شهرين من العدوان على قطاع غزة فشلت قوات الاحتلال في تحقيق اي منجز على الارض، باستثناء المجازر وتدمير الاحياء السكنية المدنية حيث عجزت عن تصفية المقاومة او حتى اضعافها ولم تتمكن من اعادة الاسرى.

وتطرق البرنامج الى الاقرار الصهيوني بفشل تحقيق الاهداف الذي رافقه تشخيص بصعوبة المعارك في شمالي القطاع، الذي دعا جيش الاحتلال انه سيطر عليه بالكامل، فاذا بالمقاومين يهاجمونه من مسافة صفر.

وفيما يتعلق بالفشل حتى الان في العدوان على قطاع غزة والمواجهات الضارية من مسافة صفر التي تواجهها قوات الاحتلال، وحول المشهد الذي ترسمه المقاومة في القطاع اليوم، أكد صالح ابو عزة المتابع للشان الاسرائيلي من بيروت، بان المشهد الذي نتابعه اليوم من قطاع غزة ومنذ اليوم الاول اليوم الاول من العدوان في 7 اكتوبر وحتى هذا اليوم في اليوم الثاني والستين، ونحن نتحدث عن مشهد ثبات وصمود هذه المقاومة والإبقاء على ذات النغمة من التصدي لقوات الاحتلال، دون انسحابات ودون استسلامات، ودون الحديث عن أيّ تراجع حقيقي.

ولفت أبو عزة إلى ان المقاومة بدأت أفعالها بمجرد ما دخلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الى داخل المدن الفلسطينية في قطاع غزة، ومن هنا بدأت تتصدى للاحتلال، وبالتالي فان المشهد يشي بثبات واضح للمقاومه الفلسطينية.

وقال أبو عزة إن الاسرائيلي يعترف بانه لا يوجد تحقيق اي منجزات فعليه خاصة عندما دخل العامل البري، وبالتالي فان المشهد الاصعب بالنسبة للاسرائيلي يتمثل بأن الاسرائيلي الآن موجود في غزة ولكن ما زالت الصواريخ تنطلق كما هي، ولكن بحدود ترسمها المقاومة الفلسطينية، بما يخدم الميدان في قطاع غزة، فتنطلق وتصل الى تل ابيب، فهذه العملية المستمرة منذ 62 يوم او يزيد، ما زال الاسرائيلي ينظر إليها حقيقة بأنها هي الأصعب والمعارك كلما امتدت مدتها، تزداد شراسة وتزداد بسالة المواطنين في الدفاع عن المدن والمخيمات.

كما سلط البرنامج الضوء على الوعود والعهود من قبل قادة الاحتلال بتصفية قاده حماس في قطاع غزة وجعل القطاع بدون مقاومة وبعد اكثر من شهرين على بدء هذا العدوان بدأت هذه الوعود تتبخر وبرأي"رام بن باراك" نائب رئيس الموساد سابقا سيستغرق الأمر أكثر بكثير مما يتوقعه الصهاينة.

ضيف الحلقة

- صالح ابو عزة المتابع للشأن الإسرائيلي.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...