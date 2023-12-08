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تزامنا مع صلاة الجمعة في القدس المحتلة...+فيديو

4 إصابات برصاص جيش الاحتلال شمال القدس المحتلة

الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بـ4 إصابات بينها إصابتان بالرصاص الحي إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على المواطنين تزامنا مع صلاة الجمعة في قرية حزما شمال شرق القدس المحتلة.

العالم- فلسطين

هذا وأصيب 3 فلسطينيين واعتقل اثنان آخران، اليوم الجمعة، خلال هجوم للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية خلة الضبع بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية وفا"، بأن عشرات المستوطنين المسلحين من مستعمرات: "كرمئيل"، و"ماعون" و"متسبي يائير"، و"أبناء يعقوب" و"داليا"، اقتحموا قرية خلة الضبع واحتجزوا عددا من سكانها بعد أن استولوا على هواتفهم النقالة، كما فتشوا عددا من المنازل، واعتدوا بالضرب المبرح على عدد من أفراد عائلة الدبابسة، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بجروح ورضوض، نقلوا إثرها إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا.

وأضاف الجبور أن جنود الاحتلال دمروا شبكة المياه في القرية، واعتقلوا الشاب صلاح دبابسة، ورئيس مجلس قروي التوانة محمد الربعي أثناء توجهه إلى القرية، ومنعوا مركبات الإسعاف من دخولها.

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