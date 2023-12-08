مسيرة شبابية في مدينة نابلس نصرة لأهالي غزة والمقاومين + فيديو

العالم - فلسطين

وردد المشاركون هتافات داعية لتصعيد المقاومة وتأكيدا على خيار أن المقاومة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وتواصلت الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة بشكل عنيف في اليوم الــ٦٣ موقعة عشرات الشهداء والجرحى إضافة إلى تدمير مئات المنازل.

حيث اعلنت وزارة الصحة في غزة ان عدد الشهداء جراء العدوان (الإسرائيلي) بلغ 17177 بينهم 7739 طفلا فيما تم تسجيل 7700 مفقود.

واعلن جيش الاحتلال اعتقال المئات من سكان القطاع في بلدة بيت لاهيا وعلى حاجز الكويت جنوب مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات في مختلف مناطق قطاع غزة فيما قامت الزوارق الحزبية بقصف

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عمارة سكنية مأهولة تعود لعائلة "أبو شيحة" مكونة من سبعة طوابق غرب ملعب فلسطين بمدينة غزة وارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

وحاصرت دبابات الاحتلال مدرسة معين بسيسو في حي الشجاعية بغزة، ومنعت النازحين من مغادرة المكان او نقل الشهداء والإصابات من المكان.

وارتقى شهداء وإصابات بقصف الاحتلال منزلا لعائلة غنام في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

واستشهد الدكتور رفعت العرعير، أستاذ الأدب الإنجليزي بالجامعة الإسلامية؛ جراء قصف إسرائيلي في قطاع غزة.

واستشهد 40 فلسطينيا في قصف منزلين لعائلتي الهنا والترك في شارع الثلاثيني شرقي مدينة غزة.

وارتقى شهداء وجرحى جراء قصف جديد استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال محيط مجمع الشفاء الطبي.

وفي جباليا..

واستشهد 7 من عائلة الصحفي عبد الحميد عبد العاطي باستهداف منزلهم في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.