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إصابات خطيرة..

بالفيديو.. المقاومة تكبد الاحتلال قتلى وجرحى جدد جراء معارك غزة

الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو يظهر فيه مروحية ياصور، حيث أنزلت في مستشفى أسوتا بمدينة أشدود داخل الاراضي المحتلة عددا من جرحى وقتلى إثر الاشتباكات العنيفة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

العالم _ فلسطين

إلى ذلك قالت وسائل إعلام الصهيونية،اليوم الجمعة، إن 24 جنديا مصابا، اثنان منهم حالتهما خطيرة، وصلوا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع عبر مروحيات تابعة للجيش الاحتلال الإسرائيلي.

والجيش الذي يفضل أن يقتل من بعيد من خلال أجهزة التحكم من بعد وبطائرات مسيرة قاتلة، وبكثير من غياب الإنسانية،يعيش أيامًا صعبة من خلال المواجهات المباشرة مع المقاومة الفلسطينية في القطاع غزة.

يذكر بانه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت حصيلة قتلى الجيش إلى 411 جنديا، لكن الإصابات أكبر من ذلك بكثير.

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