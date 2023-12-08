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بوتين يترشح لولاية رئاسية جديدة في روسيا

بوتين يترشح لولاية رئاسية جديدة في روسيا
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالات أنباء الروسية، اليوم الجمعة، قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024.

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وأوضحت وكالة "تاس" الروسية،أن الرئيس بوتين أدلى بهذا الإعلان خلال حفل أقيم في الكرملين، بعد تقليد أوسمة لعدد من أفراد الجيش.

وتنتهي ولاية بوتين الرئاسية الحالية في 7 مايو من العام المقبل، وفي حال فوزه في الانتخابات سيبقى في منصبه لمدة ست سنوات أخرى، حتى عام 2030.

ولا يزال الرئيس الروسي يحظى بدعم واسع النطاق، بعد ما يقرب من ربع قرن من تواجده في السلطة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم عن إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 15 وحتى 17 مارس 2024.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا- في تصريحات للصحفيين أن “القرار ينص على التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية على مدار أيام 15 و16 و17 مارس 2024”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي ستجري فيها الانتخابات الرئاسية في روسيا على مدار 3 أيام، حيث كانت هذه الانتخابات تجري في السابق خلال يوم واحد فقط.

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