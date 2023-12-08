بلينكن يحذر نتنياهو بمواجهة مصيره المحتوم ان لم يفعلها



مجلس الامن الدولي يفشل في التوافق على مشروع قرار يقضي بوقف فوري لاطلاق النار، رغم ان الخطوة جاءت بدعوة من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي دعا الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن لبحث الوضع في غزة عقب تفعيله المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الامم المتحدة، والتي تتيح له لفت انتباه المجلس الى قضية يمكن ان تعرض الامن والسلام العالميين للخطر.

الخلافات حول تمرير القرار والضغوط الاميركية لمنع اصداره دفعت بالمجلس الى تأجيل التصويت على القرار.

الضغط الاميركي ضد أي وقف للعدوان الاسرائيلي، لا يبدو أنه بدون حدود، حيث كشفت مصادر أن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن وضعت مهلة لحكومة بنيامين نتنياهو لانهاء الحرب.

صحيفة بوليتيكو كشفت نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية أن إدارة بايدن منحت الكيان الاسرائيلي حتى نهاية العام لإنهاء حربه، مضيفة أن هذا الموعد أكد عليه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارته الاخيرة إلى الكيان.

بوليتيكو كشفت أن المسؤولين في جيش الاحتلال قالوا إن القتال في جنوب غزة سيستمر عدة أشهر، ليرد بلينكن بأنه ليس أمامهم هذا القدر من الوقت.

الادارة الاميركية حاولت التغطية على هذا الموقف الصريح تجاه الحرب، من خلال نزع صفة الصرامة عن مسألة مدة المهلة. نائب مستشار الامن القومي الاميركي جون فاينر اشار الى ان البيت الابيض لم يعط موعدا صارما لحكومة نتنياهو لانهاء الحرب، في اعتراف ضمني بما كشفته بوليتيكو، لاسيما وأن استمررار الحرب لا يخدم موقف الولايات المتحدة وادارة بايدن تحديدا.

في المقابل، تشير تقارير إلى أن تغاضي حكومة نتنياهو عن وجهة النظر الاميركية ومواصلته العدوان امر ممكن، لاسيما وأن جيش الاحتلال لم يحقق انجازا عسكريا ملموسا على الارض، وبالتالي فإن انهاء الحرب بدون هذا الانجاز سيعني سقوطا مدويا لنتنياهو.