الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٥:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبداللهيان:

الإبادة الجماعية التي تنتهجها أمريكا و’إسرائيل’ تنتج عن هزيمة سياسة

الإبادة الجماعية التي تنتهجها أمريكا و’إسرائيل’ تنتج عن هزيمة سياسة
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن سياسة الحرب والإبادة الجماعية التي تنتهجها أمريكا و كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين ستنتج عن هزيمة قريبة جداً.

وقال أمير عبداللهيان، في تغريدة على منصة "إكس"، ان الإبادة الجماعية وقتل الأطفال، واستخدام الأسلحة المحظورة، ومنع دخول المياه والغذاء والدواء إلى غزة، والوحشية في معاملة الأسرى والمواطنين الأبرياء، تظهر أن نظام الفصل العنصري والاحتلال هذا يتقدم بفارق كبير في المنافسة مع داعش في ارتكاب مختلف أنواع الجرائم!

وأضاف، ان عدم الاهتمام الفوري بتحذير الأمين العام للأمم المتحدة واستمرار دعم البيت الأبيض لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي سيؤدي إلى انهيار هيكلية المنظمات الدولية، والسلام والأمن الدوليين، وفي نهاية المطاف زوال كرامة الإنسانية.

وتابع، لا شك أن هزيمة سياسة الحرب والإبادة الجماعية التي تنتهجها أمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين قريبة جدا.

روابط ذات صلة

رئيسي: اميركا تلقت الهزائم في كافة المجالات حتى الآن وهزائمها ستتلاحق

مراسل العالم: المدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع لبنانية

صحيفة يديعوت أحرونوت: صبر المستوطنين في الشمال بدأ ينفد

فلسطين ترحب بمبادرة غوتيريش وتعتبر التحريض ضده بمثابة إرهابا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف