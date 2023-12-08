الإبادة الجماعية التي تنتهجها أمريكا و’إسرائيل’ تنتج عن هزيمة سياسة

وقال أمير عبداللهيان، في تغريدة على منصة "إكس"، ان الإبادة الجماعية وقتل الأطفال، واستخدام الأسلحة المحظورة، ومنع دخول المياه والغذاء والدواء إلى غزة، والوحشية في معاملة الأسرى والمواطنين الأبرياء، تظهر أن نظام الفصل العنصري والاحتلال هذا يتقدم بفارق كبير في المنافسة مع داعش في ارتكاب مختلف أنواع الجرائم!

وأضاف، ان عدم الاهتمام الفوري بتحذير الأمين العام للأمم المتحدة واستمرار دعم البيت الأبيض لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي سيؤدي إلى انهيار هيكلية المنظمات الدولية، والسلام والأمن الدوليين، وفي نهاية المطاف زوال كرامة الإنسانية.

وتابع، لا شك أن هزيمة سياسة الحرب والإبادة الجماعية التي تنتهجها أمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين قريبة جدا.