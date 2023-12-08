يمنيون يتأهبون للمشاركة في معركة طوفان الاقصى لدعم الفلسطينيين

مجدداً تخرج اليمن في العاصمة صنعاء والمحافظات لتجديد موقفها الثابت مع فلسطين بمسيرات شعبية كبرى.

شعارات المسيرات هتفت بالموت لـ"اسرائيل" رمز الاجرام اليهودي. وفي المسيرات الشعبية يعلن اليمنيون جهوزيتهم لكل الخيارات الرادعة لقاتل الاطفال والنساء.

وعمليات الاسناد اليمنية لفلسطين بالمال والسلاح مستمرة، ولن تتوقف حتى يتوقف العدو الصهيوني المحتل عن ارتكاب جرائمه بحق المدنيين في غزة والضفة.

والرجال هنا في حالة تعبئة عامة وتأهب للمشاركة المباشرة في معركة طوفان الاقصى جنبا الى جنب حتى تحرير فلسطين.

ومن شعب الايمان الى جيش اليمن الباسل رسائل عرفان ومباركات لعمليات الاسناد المسددة في البحر الاحمر وباب المندب ضد سفن المحتل الصهيوني القاتل.

