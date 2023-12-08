استشهاد عدد من أفراد عائلة مراسل قناة المنار في قطاع غزة

العالم _ فلسطين

وبهذا فقد تخطى عدد قتلى الصحفيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في أقل من شهرين، حصيلة القتلا الصحفيين خلال الحرب العالمية الثانية، والتي راح ضحيتها عشرات الملايين وتوصف بالحرب الأكثر دموية في التاريخ الحديث، بحسب إحصاء مؤسسات معنية رصدته قناة العالم الاخبارية .

يذكر أنه وبحسب أرقام نقابة الصحافيين الفلسطينيين، فقد استشهد حتى اليوم 75 صحافياً وعاملاً في قطاع الإعلام، بينما أصيب قرابة 80 صحافياً بجروح، وفقد صحافيان اثنان، بينما قصف الاحتلال منازل عائلات 60 صحافياً، ودمر مقار 63 مؤسسة إعلامية، وعطل عمل 25 إذاعة محلية، وأغلق وقيد عمل 3 وسائل إعلامية.

وجديراً بذكر أن المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين حث على إدانة جرائم القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال الاسرائيلي من خلال العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.