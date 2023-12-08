الاحتلال جنّ جنونه من حي الشجاعة.. ماذا يدور هناك؟

وقال مراسلنا ان سرايا القدس بدورها اعلنت ان مجاهديها يتصدون للدبابات الاسرائيلية في محور حي النصر ويفجرون عدد من الآليات العسكرية في هذا المحور.

واوضح، ان الاعلام العبري يركز كثيراً على حي الشجاعية حيث قال ان المنظومة الامنية الاسرائيلية تريد الانتقام من هذا الحي، ويحاول التقدم وسط اشتباكات عنيفة تدور هناك مع المقاتلين الفلسطينيين، مشيراً الى انه رغم انقطاع الكهرباء والماء وكل مقومات الحياة الاساسية، الا ان المقاتلين موجودين في الميدان حتى النفس الاخير.

واكد مراسلنا ان العدو الاسرائيلي جن جنونه بفعل قوة وبسالة المقاومة والصمود لليوم الـ63 على التوالي رغم القتل والتدمير واستشهاد القادة وعشرات المقاتلين اثناء معارك القتال.