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الاحتلال جنّ جنونه من حي الشجاعة.. ماذا يدور هناك؟

الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم بان المعارك في حي الشجاعية تزداد ضراوة المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال الاسرائيلية، فيما اعلنت كتائب القسام استهدافها ناقلة جند اسرائيلية بقذيفة الياسين وتجمعاً لجنود الاحتلال في محور شمال خانيونس، واوقعتهم بين قتيل وجريح.

وقال مراسلنا ان سرايا القدس بدورها اعلنت ان مجاهديها يتصدون للدبابات الاسرائيلية في محور حي النصر ويفجرون عدد من الآليات العسكرية في هذا المحور.

واوضح، ان الاعلام العبري يركز كثيراً على حي الشجاعية حيث قال ان المنظومة الامنية الاسرائيلية تريد الانتقام من هذا الحي، ويحاول التقدم وسط اشتباكات عنيفة تدور هناك مع المقاتلين الفلسطينيين، مشيراً الى انه رغم انقطاع الكهرباء والماء وكل مقومات الحياة الاساسية، الا ان المقاتلين موجودين في الميدان حتى النفس الاخير.

واكد مراسلنا ان العدو الاسرائيلي جن جنونه بفعل قوة وبسالة المقاومة والصمود لليوم الـ63 على التوالي رغم القتل والتدمير واستشهاد القادة وعشرات المقاتلين اثناء معارك القتال.

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