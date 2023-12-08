خطاب قوي لــ'غوتيريش' يجبر مجلس الأمن التصويت بشأن غزة

العالم - الأميركيتان

وأعرب غوتيريش عن قلقه من أن يؤدي الوضع المستمر إلى انهيار تام للنظام العام وتصعيد الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر، مما قد يتسبب في انتشار تبعات ذلك في جميع أنحاء المنطقة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، واصفا بأن الوضع الحالي فيها تهديد للسلام والأمن الدوليين.

وعلى إثر رسالة غوتيريش غير المسبوقة،يبتّ مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة تحت ضغط الأمين العام للأمم المتحدة في دعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" بقطاع غزة.

وسيتخذ قرار المجلس خلال تصويت لن تكون نتائجه مؤكدة نظرا للوضع الدبلوماسي المتوتر.