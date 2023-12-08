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القسام تعلن تدمير 21 آلية عسكرية بكافة محاور القتال بغزة

القسام تعلن تدمير 21 آلية عسكرية بكافة محاور القتال بغزة
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام ابو عبيدة: تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 21 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وأضاف ابو عبيدة أفشل مجاهدو القسام محاولة لتحرير الجندي الأسير "ساعر باروخ" أدت إلى مقتله إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة

كما استهدف مجاهدو القسام القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق، وقاموا بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" وأهداف أخرى.

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