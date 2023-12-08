شاهد هروب طائرة اسرائيلية بأعجوبة بعد إطلاق رشقة من صواريخ المقاومة

العالم _ فلسطين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو يظهر فيه صواريخ المقاومة الفلسطينية في سماء مطار اللد ،وذلك خلال هبوط إحدى الطائرات ما تسبب به حالة من رعب وهلع غير مسبوقة في مطار بن غوريون الدولي،الذي لا يعلم ماذا تخبئ له الساعات القادمة في ظل أصوات صفارات الإنذار.

يذكر بان الجيش الاحتلال الإسرائيلي قد يواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء العدوان الوحشي على قطاع غزة، واستباحة الدماء الفلسطينية منذ اكثر من 63 يوماً.