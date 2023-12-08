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عبداللهيان والنخالة وتأكيد على ضرورة وقف فوري لجرائم المحتل

عبداللهيان والنخالة وتأكيد على ضرورة وقف فوري لجرائم المحتل
الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في اتصال هاتفي، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

العالم _ فلسطين

وأبلغ وزير الخارجية الإيراني في هذا الاتصال الهاتفي زياد النخالة عن آخر التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المحادثات بين رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والرئيس الروسي في موسكو.

كما أكد أمير عبداللهيان على ضرورة التحرك الفوري والفعال من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المسؤولة لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

بدوره أعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، عن شكره للجهود الإسلامية العربية وتحركات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعرض تقريرا عن آخر التطورات الميدانية والجهوزية الكاملة لفصائل المقاومة الفلسطينية لمواجهة الهجمات الوحشية الكيان الصهيوني والدفاع عن سكان غزة.

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