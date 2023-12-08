مصر: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بغزة وتتمادى بعدوانها على لبنان وسوريا

العالم-مصر

وفي التفاصيل، قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في قطاع غزة: "نشيد بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وشجاعته في الدفاع عن المواثيق الأممية تجاه القضية الفلسطينية".

وأضاف السفير أسامة عبد الخالق: "نطالب مجلس الأمن بالعمل على وقف إطلاق النار الإنساني على الفور في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأردف: "نطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

ورأى المندوب المصري أن "الاحتلال يتمادى في عدوانه بالهجوم المتكرر على سوريا ولبنان ويستهدف القرى الآمنة في الجنوب اللبناني".

ولفت عبد الخالق إلى أن "جرائم المستوطنين الإسرائيليين تتصاعد في الضفة الغربية تحت سمع وبصر جيش الاحتلال".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ64 حيث تستمر قوات الاحتلال في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.