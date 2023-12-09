مقاومة غزة وتاثير العدوان في الأمن الأميركي

العالم – مع الحدث

كيف كان وقع مقتل جندي إسرائيلي أسير في غزة خلال محاولة الاحتلال استعادته بالقوة؟

هل ستحمل الساعات المقبلة الكثير من المفاجات والاقتراب من كسر أهداف العدوان، بحسب بيان المقاومة؟

ماذا تعني المخاوف الإسرائيلية من مضاعفة إطلاق الصواريخ من القطاع والخشية من تعمقها ودور جبهة المساندة؟

لماذا تعتقد واشنطن أن نتنياهو بدا يحرق سمعة أميركا بتداعيات آثار حربة على أمنها؟

وتستضيف هذه الحلقة في من بيروت الباحث السياسي إبراهيم الحلبي، و من الجليل الأعلى المتخصص بالشأن الإسرائيلي إليف صباغ.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..