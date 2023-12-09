بعدما فقد نجله.. وزير اسرائيلي يفجع للمرة الثانية بخبر من غزة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في غزة ان أصوات العويل والبکاء تعالت في "اسرائيل" بعد الاعلان عن مقتل نجل شقيقة الوزير في المجلس الوزاري الحربي غادي آيزنکوت.

وأضاف ان ابن إيلات ماؤر كوهين وهو نجل شارون آيزنكوت، شقيقة غادي آيزنكوت، قتل خلال العدوان علی قطاع غزة.

وکان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري قد اعلن قبل ذلک أن الجيش الاسرائيلي خسر كثيراً من الجنود في معارك غزة، مؤكداً مقتل نجل غادي أيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب الحالي، وقد قتل في نفق مفخّخ في الشيخ زايد في جباليا.

وکان رئيس کيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضو مجلس الحرب بيني غانتس قد قدموا تعازيهم لآيزنكوت إثر مصرع نجله الأكبر غال مئير (25 عاما).

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وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، الخميس، كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل 416 عسكرياً في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.