هذا أبرز ما سمع رئيس الوزراء السوري من نائب الرئيس الإيراني

العالم - ايران

وقال محمد مخبر خلال استقبال رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس أن إيران حكومة وشعبا لديها نظرة خاصة تجاه سوريا وتعتبر السلام والاستقلال والنجاح والازدهار للشعب السوري من أولوياتهما.

وأشار النائب الأول الرئيس الإيراني إلى الأحداث والجرائم التي تحدث في غزة هذه الأيام من قبل الكيان الصهيوني، وقال: يشهد العالم هذه الأيام أحداث نادرة في التاريخ والجرائم التي تحدث في غزة ضد النساء والأطفال، هي في الحقيقة جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب وكلها أعمال إجرامية، ولكن للأسف لا يظهر المجتمع الدولي أي رد فعل مناسب على هذه الجرائم.

وأضاف: إن السبب الأكبر لغضب أمريكا والكيان الصهيوني يعود إلى كسر هيمنتهما في عملية طوفان الأقصى، لأن لديهما تصوارت خاطئة عن قوتهما وكانا قد زرعا هذه الفكرة في العالم أجمع.

وتابع: لحسن الحظ أن الكيان الصهيوني وأمريكا فشلا في تحقيق أهدافهما في غزة، وقال: بفضل الله أصبح محور المقاومة اليوم شجرة قوية تعجز الأعداء أمامه كما لم يتمكن تنظيم داعش الإرهابي، بصفته قوة بالوكالة لأمريكا، من تحقيق أهدافه بفضل المقاومة الصارمة من الحكومة والشعب السوري، فإن الكيان الصهيوني أيضا لن يتمكن من السيطرة على المنطقة بفضل المقاومة الصامدة لشعب غزة.

وأضاف: ان الأعداء عجزوا اليوم أمام مقاومة الحكومة السورية والشعب السوري، وغادر بعضهم هذا البلد، ونأمل أن نرى انسحابهم الكامل من سوريا والمنطقة.

من جهته وصف رئيس الوزراء السوري العلاقات بين البلدين بأنها عميقة ومتينة وتاريخية واستراتيجية وقال: إن سوريا حكومة وشعب لن تنسى الدعم والمواقف المشرفة من إيران حكومة وشعبا.

وأكد أن إيران وسوريا، بسبب سعيهما إلى الاستقلال، يواجهان دائمًا ضغوطًا واسعة النطاق من قبل الإستكبار العالمي وأمريكا والدول الغربية، مضيفا: "الدول الغربية تقوم دائما بالضغط على سوريا كأحد الركائز الأساسية لمحور المقاومة، ولكني أؤكد لكم أنها لن تغير الحكومة السورية والشعب السوري مواقفهما وسيتحركان دائماً في طريق المقاومة".

واعتبر زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى سوريا نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وقال: أتمنى أن يلمس شعبي البلدين قريباً آثار الاتفاقيات الطيبة التي تمخضت عنها هذه الزيارة.

وأكد رئيس الوزراء السوري أهمية دور إيران في مرحلة إعادة إعمار هذا البلد، وأشار إلى أن دمشق ستحاول بالتأكيد أن تجعل إيران الشريك الرئيسي والدولة الأولى في إعادة إعمار سوريا.

كما وصف حسين عرنوس عدوان الكيان الصهيوني على غزة بأنه غريب ويفوق الخيال البشري وقال: من المستغرب جداً أن هذه الاعتداءات تحدث أمام أعين العالم، ويبدو أن البعض يريد محو غزة من خريطة العالم، ولكننا نأمل أن يتمكن محور المقاومة جميعاً من القضاء على هذه المؤامرات.