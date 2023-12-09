صحيفة اسرائيلية.. قسم إعادة التأهيل يستقبل 60 جريحا يوميا

العالم - الاحتلال

مواجهات مستمرة بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي تجري على أشدّها في عدة مناطق في شمال قطاع غزة من الشجاعية إلى بيت لاهيا وبيت حانون والشيخ رضوان الى الجنوب حيث يسطّر المقاومون في خانيونس ومحيطها ملاحم اوقفت تقدم الاحتلال وكبدته خسائر كبيرة.

كتائب القسام أعلنت أن مقاوميها تمكنوا من التصدي لقوات الاحتلال في خان يونس حيث اعترف الكيان الاسرائيلي بمقتل ضابطين خلال المعارك الدائرة في شمال وجنوب القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكّنوا من إفشال محاولة اسرائيلية للوصول إلى أحد الأسرى ما أدّى لمقتل وإصابة أفراد القوة، وتدخّل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم وأدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ.

وأكدت حماس تدمير إحدى وعشرين آلية عسكرية اسرائيلية بشكل كامل او جزئي في كافة محاور غزة وإنها تمكنت من تفجير منزل تحصن فيه عشرات من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة في شرق خانيونس.

هذا واعلنت كتائب عز الدين القسام عن قصفها تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنييين.

من جهتها اعلنت سرايا القدس كتيبة اريحا أنّ مجاهديها تصدّوا لعملية اقتحام واسعة لمخيم عقبة جبر وحقّقوا اصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

الى ذلك قالت وسائل اعلام اسرائيلية إنّ اربعين جندياً اسرائيلياً جريحاً نقلوا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، من غزة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع عشرة منهم في حالة خطرة. وافادت وسائل اعلام اسرائيلية أن قوات الجيش التي تعمل في خان يونس هي الفرقة ثمانية وتسعين والتي خسرت لغاية الآن نحو ثمانين جندياً.

وبهذا ارتفع عدد قتلى إلى اربعة وتسعين منذ بداية العملية البرية يوم السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، والى اربعمئة وثمانية عشر منذ بدء عمليات طوفان الأقصى في السابع من الشهر ذاته.