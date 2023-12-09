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صلاة جمعة مسجد الأقصی تقام في شوارع القدس

السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة بالشوارع القريبة من البلدة القديمة في القدس المحتلة بعد أن منعتهم شرطة الإحتلال الإسرائيلي من الوصول الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

العالم - مراسلون

شهدت مدينة القدس المحتلة حصاراً خانقاً في الجمعة التاسعة من منع المصلين الفلسطينيين من التوافد الی المسجد الاقصی.

وأفاد مراسل قناة العالم ان قوات الاحتلال، فرضت حصاراً خانقاً علی باب العامود المنتهي الی مسجد الاقصی لمنع المصلين الفلسطينيين من المشاركة في صلاة الجمعة.

وأكد مراسل قناة العالم ان الوصول الی المسجد الاقصی أصبح خارج أطر القانون بحيث أصبح الشرطي الاسرائيلي يختار شخصياً من يريد ليسمح له بالعبور نحو المسجد الاقصی.

وللجمعة التاسعة على التوالي تفرض شرطة الإحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الاقصی.

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