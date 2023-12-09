كتيبة جنين تحذر الاحتلال: هذه أولى جولاتنا + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 10:50 بتوقيت مكة المكرمة أوضحت الزميلة راية عروق أن الاحتلال الإسرائيلي لازال ومنذ مساء أمس يحاصر بلدة يعبد ومحيطها بعد عملية إطلاق النار التي تبنتها كتيبة جنين على حاجز دوتان ما أدت إلى إصابة إسرائيليين اثنين بحسب الإعلام العبري، وإلى اندلاع اشتباكات عنيفة على حاجز دوتان غرب بلدة يعبد الواقعة جنوب غرب جنين المحتلة.

وأكدت أن كل مداخل البلدة يمنع الدخول والخروج منها، وكذلك منعت سيارات الإسعاف الفلسطينية من التواجد في محيطة بلدة يعبد.

وأشارت مراسلتنا أن كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قالت بأنها: تتبنى العملية، وقالوا بأننا كما وعدناكم، وكتيبة جنين ما زالت في خير ولن تضعف، وما ينتظر جنود الاحتلال خارج مخيم جنين هو أضعاف ما سيجدونه داخل المخيم، وقالوا هذا هي أولى جولاتنا.

وشددت على أن المشهد يتصاعدة في الضفة الغربية، حيث بدأت عمليات إطلاق النار تتكاثف في الحواجز المحيطة بالمدن الفلسطينية، فضلا عن الاقتحامات الإسرائيلية لعدد كبير من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

وبينت أنه كان هناك بالأمس اقتحامات عنيفة في رام الله والبيرة، وأكدت أن الآونة الاخيرة تشهد اقتحامات شبة يوميا لمدينة رام الله، وقالت: هذا لم يكن موجودا قبل السابع من أكتوبر، لكن الآن المواجهات مشتعلة في كل مدن الضفة الغربية.

وقالت مراسلتنا إن عدد المعتقلين يرتفع كل يوم مع تصاعد الحرب على غزة، ووصل عدد المعتقلين منذ بدء طوفان الأقصى إلى أكثر من 3870 معتقلا، كما وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 270 شهيدا منذ بدء طوفان الأقصى وأكثر من 470 شهيدا منذ بداية العام.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..