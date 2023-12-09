مخبر: على الدول الحرة تقديم مسببي ومرتكبي الجرائم في غزة للمحاكمة

العالم - ايران

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم السبت مع رئيس الوزراء السوري "حسين عرنوس" عقب على التوقيع اتفاقيات التعاون بين إيران وسوريا، التي أقيمت اليوم السبت بحضور رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، وقال : انه أجرى مع الضيف السوري محادثات مفصلة نسبيا بخصوص الجرائم التي يرتكبها الاميركان والصهاينة في غزة، التي تعتبر مصداقا لجرائم الحرب والابادة الجماعية، وعلى العالم الحر التدخل في هذا الموضوع، الا ان مايبعث على الأسف هو أن كل الاوساط الدولية التزمت الصمت في هذا الخصوص.

وأضاف قائلا: ان الاميركان والصهاينة الذين شاهدوا تحطم هيمنتهم، لجأووا الى صب نيران حقدهم الدفين على النساء والأطفال، بعد الفشل في تحيقق اهدفهم من خلال هذا العدوان الوحشي ضد الابرياء العزل.

ولفت النائب الأول للرئيس الايراني الى عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين بنجاح بعد انقطاع طويل حيث تم التوقيع على 6 وثائق بين الطرفين وقال : من أهم إنجازات مفاوضات اليوم إنشاء خطوط شحن منتظمة وتطوير وسائل النقل بين البلدين.

كما تم التوقيع على وثيقة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، ومن بركاتها إلغاء التعريفة التجارية.