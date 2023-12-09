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عبداللهيان: هناك تنسيق وثيق بين الدبلوماسية والميدان لضمان الأمن في المنطقة

عبداللهيان: هناك تنسيق وثيق بين الدبلوماسية والميدان لضمان الأمن في المنطقة
السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم السبت، أن هناك تنسيق وثيق بين الدبلوماسية والميدان لضمان أقصى قدر من الأمن في المنطقة.

العالم - ايران

واكد وزير الخارجية خلال كلمة ألقاها بجامعة طهران حول التطورات في فلسطين والسياسة الخارجية الإيرانية، أن هناك تنسيق وثيق بين الدبلوماسية والميدان لضمان أقصى قدر من الأمن في المنطقة.

وعن الرسائل التي أرسلتها أمريكا قال أمير عبداللهيان: في إحدى الرسائل طلبوا إبلاغ فصائل المقاومة بوقف العمليات ضد قواعدها، لكننا أكدنا أننا لن نصدر أي توصيات لأن الفصائل تعمل باستقلالية، وإيران تحترم قرارات الفصائل وسنواصل دعمنا. وهناك تنسيق وثيق بين الدبلوماسية والميدان لضمان أقصى قدر من الأمن في المنطقة.

يتبع..

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