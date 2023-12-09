القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين صهيونيتين في كمينين بغزة +فيديو

العالم-فلسطين

وقالت "القسام" في تصريح صحفي مقتضب، اليوم السبت: "مقاتلونا تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين والانسحاب من المكان".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد أكدت اليوم أن خمسة آلاف جندي إسرائيلي جرحوا منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي مع بدء معركة "طوفان الأقصى".

وأكدت الصحيفة أن ألفي جندي إسرائيلي من الجرحى اعترفت بهم وزارة الحرب الإسرائيلية حتى الآن كمعاقين.

وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" محمد ضيف، أعلن، السبت الماضي (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

ونشر الاعلام العبري مقطع فيديو لهبوط طائرة مروحية إسرائيلية تقل قتلى و إصابات لجنود الاحتلال في مستشفى "بليسون" بالداخل المحتل.

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