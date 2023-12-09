السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول صهيوني: نحتاج 3 أو 4 أسابيع لاستكمال هجومنا في خانيونس

مسؤول صهيوني: نحتاج 3 أو 4 أسابيع لاستكمال هجومنا في خانيونس
السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

ذكر مسؤول عسكري صهيوني بارز أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع لاستكمال هجومه الحالي في خان يونس في جنوب غزة، وفترة مماثلة بعد ذلك لإنهاء المرحلة الأولى من الحرب ضد حركة «حماس»، حسبما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن موقع «أكسيوس».

العالم - فلسطين

وقال المسؤول، إنه بينما لم تمنح أميركا "إسرائيل" موعداً نهائياً لإنهاء عملياتها العسكرية، في غزة، في أعقاب العملية العسكرية الذي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أعربت واشنطن أن الوقت ينفد.

وأضاف المسؤول في التصريح الذي أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية اليوم السبت، أن واشنطن وتل أبيب اختلفتا منذ شهر تقريباً حول المدة التي يجب أن تستمر فيها الحرب، من دون تحديد المزيد.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت أمس وفي موقف لا إنساني حق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة.

روابط ذات صلة

جدة أسير مخاطبة غالانت: لن يبقى محتجز في غزة لنعيده.. سوف يقتلون جميعا

شاهد.. كاميرا العالم ترصد الدمار الذي طال مستشفی يافا بغزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف