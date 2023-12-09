السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ضابط إسرائيلي فجر مبنى بغزة "هدية" لابنته.. يلقى جزاء قاسيا +فيديو

السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتل الضابط في جيشه الذي فجر مبنى يعود "لعائلة فلسطينية في غزة" احتفالاً بعيد ميلاد طفلته قبل أسابيع.

العالم - فلسطين

وقد قتل هذا الضابط المجرم برصاص المقاومة الفلسطينية صباح اليوم شمال قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية.

راجت مقاطع فيديو على منصات التواصل، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تظهر الاستفزاز الإسرائيلي للفلسطينيين، أبرزها رسالة من جندي يهدي ابنته -بمناسبة عيد ميلادها الثاني- تفجيرا لأحد المنازل في غزة، في تصرف اعتبره مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعبّر عن اعتلال نفسي عند جنود الاحتلال.

وأظهر مقطع فيديو -نشرته مواقع على شبكة الإنترنت ووسائل إعلام متعددة- ضابطا في جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يقول: "أهدي ابنتي، بمناسبة عيد ميلادها الثاني، هذا التفجير، إني أشتاق إليك.. وستكونين فخورة"، ثم يبدأ العد العكسي للحظة الانفجار.

وبعد ذلك، يظهر تعرض المبنى السكني المكون من عدة طوابق في قطاع غزة لانفجار هائل.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

دعوات للتصعيد في المغرب حتى اسقاط التطبيع

مسؤول صهيوني: نحتاج 3 أو 4 أسابيع لاستكمال هجومنا في خانيونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف