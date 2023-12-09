شاهد.. أمريكا تحطم رقم القياسي في استخدام الفيتو لصالح "إسرائيل"

العالم - فلسطين

وقال "وسيم الأحمر" المحلل السياسي: أمريكا استخدمت حق الفيتو لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي للمرة الـ44 أو الـ45.

وأثارت استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، حق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة جدلا واسعا بين الأوساط السياسية.

ودعت نسخة مسودة مشروع القرار، التي قدمتها الإمارات، إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، وكذلك "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وانضمت ما لا يقل عن 97 دولة أخرى إلى هذا الجهد، وشاركت في رعاية مشروع القرار .

وصوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

والولايات المتحدة، وهي واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس والتي تتمتع بحق النقض، قاومت مرارا وتكرارا الدعوات إلى تطبيق وقف إطلاق النار، زاعمتاً "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ووفقا للأرقام الرسمية فقد تم استخدام قرار حق النقض "الفيتو" 260 مرة من تأسيس مجلس الأمن الدولي.

نصيب الولايات المتحدة منها 114 مرة، من بينها 80 مرة استخدمت هذا الحق لمنع إدانة حليفها كيان الاحتلال الإسرائيلي، و34 مرة ضد قوانين تساند حق الشعب الفلسطيني.