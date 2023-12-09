11عملية للمقاومة الإسلامية ضد قواعد أمريكا في العراق وسوريا

العالم - العراق

وقالت المقاومة الإسلامية العراقية، في بيان، إنّها دكّت القواعد الأميركية بعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة، التي أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وأكّدت المقاومة استمرار عملياتها الجهادية ضد قوات الاحتلال حتى إخراج آخر جندي من البلاد.

هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" اليوم السبت، أنّ مجاهديها استهدفوا تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "جل العلام"، بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابةً مباشرةً.‏

واستهدف المقاومون أيضاً مواقع "بركة ريشا" و"الحمرا" و‏الناقورة البحري التابعين للاحتلال الإسرائيلي، بالأسلحة المناسبة، حيث حقّقوا إصابات مباشرة.

كذلك، استهدف المقاومون مقرّ قيادة "الفرقة 91" في ثكنة "بيرانيت"، بالأسلحة الصاروخية، محقّقين إصابات مباشرة أيضاً.

إضافة إلى ذلك، هاجمت المقاومة الإسلامية في لبنان بالأسلحة المناسبة تجمّعَ مشاة تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "رويسة العاصي"، وموقعَ "البغدادي"، مؤكدةً إيقاع إصابات مباشرة.

وسبق أن أعلن حزب الله استهداف موقع "السمّاقة" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وانتشار لجنود الاحتلال في محيطه، بالأسلحة ‏الصاروخية المناسبة، محقّقين إصابات مباشرة.‏