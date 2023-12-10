شاهد.. امريكا تريد الانتقام من اليمن لمنصرتها لفلسطين

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من اليمن هنا فلسطين. تواصل صنعاء منذ اليوم الاول للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة دعم المقاومة الفلسطينية بكل ما اوتيت من قوة. القوات المسلحة اليمنية اعلنت منع مرور السفن من البحر الأحمر والبحر العربي المتجهة إلى كيان الاحتلال من أي جنسية كانت إذا لم تدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء. واضافت أن أي سفينة تتجه إلى كيان العدو الإسرائيلي ستكون هدفا مشروعا للقوات اليمنية، وأكدت القوات حرص اليمن على التجارة العالمية لكافة الدول باستثناء السفن المتعاونة مع الكيان الإسرائيلي . محذرا جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية،العميد يحيى السريع، ان "نتيجة لاستمرار العدو الصهيوني بارتكاب المجازر المروعة وحرب الابادة الجماعية والحصار بحق اخواننا في غزة فان القوات المسحلة اليمنية تعلن عن منع مرور السفن المتجهة الى الكيان الصهيوني من اي جنسية كانت اذا لم يدخل الى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء".

وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي، اكد أن بيان القوات المسلحة اليمنية لم يأت من فراغ وإن لدى اليمن بنك معلومات كبيرا حول ثغرات وأهداف العدو. واضاف ان موقف القوات المسلحة اليمنية جاء بعد خطة كاملة وإن القوات اليمنية سوف تستهدف أي سفينة تذهب بالبضائع إلى الموانئ الإسرائيلية إذا لم يدخل الغذاء والدواء إلى غزة.

حيث قال " إستهداف السفن الاسرائيلية كان مرحلة اولى وفاصلة في هذا الصراع، واليوم العدو عمل على أن يستخدم سفنا لدول أخرى ولشركات ملاحة اخرى سواء كانت أجنبية أو عربية ولرجال اعمال آخرين، ولذلك كان لدخول التحذير حيز التنفيذ".

يبدو ان الولايات المتحدة تحاول فتح جبهة حرب جديدة على اليمن وذلك بعد ان كشفت وكالة بلومبيرغ عن أن واشنطن تجري محادثات مع دول عربية بشأن القيام بعمل عسكري ضد صنعاء. ونقلت بلومبيرغ عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن أميركا بدأت محادثاتها مع دول مثل السعودية والإمارات، حول توجيه ضربة عسكرية ضد القوات اليمنية ردا على الهجمات التي تنفذها الأخيرة على كيان الاحتلال الإسرائيلي.