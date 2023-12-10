10شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد عشرة مواطنين أغلبهم من الأطفال، ووقوع عشرات الاصابات، اضافة لعدد من المفقودين بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل يعود لعائلة عبد الوهاب غرب خان يونس.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوربي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، إلى وصول جثامين عدد من الشهداء والجرحى، جراء قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية منزلا في منطقة "ترنس البابا" وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح وسط القطاع، وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.

كما جددت قوات الاحتلال من قصفها المدفعي تجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس

من جهة اخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة طوباس، وحاصرت منزل أحد المواطنين في المدينة وقامت بإطلاق قذيفة نحوه ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وأفادت مراسلة (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهة الشرقية، ودفعت بتعزيزات كبيرة إليها من جهة حاجز تياسير العسكري.

كما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة، تزامنا مع اقتحام واسع لعدة أحياء في المدينة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سمائها، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من المشاة انتشرت في عدة أحياء من المدينة وشرعت بمداهمة بعض المنازل، كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الجنوبي لمدينة طوباس بالسواتر الترابية.

واعتدت قوات الاحتلال على ممتلكات المواطنين في المدينة، وأحدثت خرابا كبيرا في البنية التحتية.

إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر

وفجر اليوم ايضا، اصيب فتى وشاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس احمد جبريل: إن فتى اصيب بالرصاص، وشابا (24 عاما) أصيب بشظايا برصاص الاحتلال في الفخذ خلال اقتحام مخيم عسكر.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد وسط إطلاق للرصاص ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، كما اعتقلت الشاب اسعد نصر الله من منزله في المخيم.

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام عصيرة الشمالية

كما أصيب، فجر اليوم، شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عصيرة الشمالية بنابلس.

وافاد مراسل (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط انتشار مكثف في محيط المباني القديمة.

وأكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، احمد جبريل، أن شابا (21 عاما)، أصيب برصاص الاحتلال بالقدم خلال مواجهات في عصيرة الشمالية.