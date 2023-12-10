شاهد .. تزويد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني بطائرات "كرار" المسيرة

العالم - ايران

وخلال احتفال أقامته جامعة "خاتم الأنبياء (ص)" التابعة للدفاع الجوي للجيش، اليوم ، تم بأمر من القائد العام للجيش، ضم مجموعات طائرات كرار المسيرة الاعتراضية المزودة بصواريخ "مجيد" جو-جو إلى مناطق الدفاع الجوي.

وفي هذا الحفل أعلن العميد علي رضا صباحي فرد قائد قوات الدفاع الجوي عن استخدام هذه الطائرات المسيرة الاعتراضية في مناطق الدفاع الجوي في شمال غرب وغرب وجنوب غرب وجنوب وجنوب شرق وشرق البلاد.

الطائرة الاعتراضية المسيرة كرار المسلحة بصاروخ "مجيد" في اطار "مشروع رسول" هي ثمرة تعاون وتضافر وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة وقوات الدفاع الجوي للجيش والتي تستطيع تنفيذ عمليات اعتراض وتدمير الاجسام الطائرة المعادية بتكلفة أقل بكثير من الطائرات المقاتلة المأهولة.

صاروخ "مجيد" للدفاع الجوي يتابع الهدف بطريقتين حرارية وبصرية وهو إنجاز محلي تمامًا.

وكانت طائرة كرار المسيرة المسلحة بصاروخ "مجيد" قد شاركت في مناورات الطائرات المسيرة للجيش قبل فترة وادت مهمتها بنجاح بتدمير الاهداف المطلوبة.

ومع إضافة الطائرات المسيرة في اطار مشروع "رسول" إلى وحدات الدفاع الدوي للبلاد، سيتم تنفيذ جزء كبير من عمليات الدفاع الجوي الأساسية تكتيكياً وفي أي موقع جغرافي وبتكلفة أقل بكثير من استخدام الطائرات المأهولة وبنسبة مخاطر أقل.