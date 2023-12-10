بالفيديو.. الجيش الإيراني يتسلم مسيرة كرار القادرة على حمل كافة انواع الصواريخ

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في خطوة لرفع مستوى القدرات المسيراتية للجيش الإيراني بالاعتماد على المؤسسات الصناعية العاملة على تصنيع الطائرات المسيرة بكل تقنياتها بدءا من التصميم ، وصولا الى تصنيع المسيرات المتعددة الأغراض، تسلمت قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني عددا من طائرات كرار المسيرة المزودة بصاروخ مجيد وتحت عنوان مشروع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال القائد العام للجيش الإيراني ، اللواء عبدالرحيم موسوي، ان " بعد فترة طويلة من العمل والجهد والتصميم والتخطيط، نشهد اليوم مرحلة أخرى من تطوير قدرة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وانضمت المرحلة الثانية من طائرات الكرار المسيرة المسلحة بصواريخ مجيد جو-جو إلى قوات الدفاع الجوي. ويجب على الأعداء أن يعيدوا النظر في استراتيجياتهم وتكتيكاتهم القتالية جو-جو، خاصة في موضوع الطائرات المسيرة، وستكون للدفاع الجوي للبلاد اليد العليا في المعارك الجوية في هذا المجال".

قدرات عديدة تتمتع بها 'طائرة كرار المسيرة' منها زيادة السرعة، وامكانية حمل جميع أنواع الصواريخ، ودمجها مع نظام المراقبة والاشتباك الراداري، وزيادة مستوى الطيران. وإن مجال استخدام طائرة كرار المسيرة تغير اليوم من الدعم القتالي إلى الدور القتالي، حيث إن علماء الدفاع الجوي والخبراء الفنيين نجحوا في نقل منصة الصواريخ الأرضية على طائرة كرار، بحيث يمكن تحويل هذه الطائرة إلى منصة جوية متنقلة ذات قدرات مختلفة للمراقبة والاستطلاع والاشتباك.

من جانبه قال قائد قوة الدفاع الجوي الايرانية،العميد علي رضا صباحي فرد، ان "خلال المناورات الأخيرة التي أجراها الجيش الإيراني، تم اختبار هذا المشروع عمليا وقد وصل الآن إلى الإنتاج المكثف وأضيف إلى القوة القتالية لقوة الدفاع الجوي للبلاد. هذا هو جزء قليل من طائراتنا المسيرة وسيتم نشرها في مناطق مختلفة للدفاع الجوي للبلاد لمواجهة أي تهديد ".

هذا وإن الدفاع الجوي للجيش الإيراني يتخذ اليوم خطوات جديدة في تحسين قدرات الطائرات المسيرة باستخدام القدرات الموجودة، وإن تطوير هذه الطائرات من أجل زيادة القدرة القتالية للدفاع الاستراتيجي يعد أمرا أساسيا ومهما بالنسبة لهذه القوة.