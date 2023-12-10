حصري.. موقع ايراني يفضح طياري سلاح جو الإحتلال مرتكبي جرائم غزة

العالم- فلسطين المحتلة

وإرتكبت مقاتلات الكيان الصهيوني جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة بشكل غير مسبوق، جرائم تتوجت بقصف المستشفيات والأماكن المدنية خلال حرب غزة، ويكشف موقع نور نيوز في تقرير حصري عن الطيارين المسؤولين عن شن الإعتداءات وإرتكاب المجازر بحق أهالي غزة.

ويتساءل الكثير في أنحاء العالم: كيف يمكن للناس أن يكونوا على استعداد، على الرغم من أوامر رؤسائهم، لإسقاط عشرات الكيلوجرامات من القنابل بطريقة همجية على رؤوس المضطهدين والأبرياء، والاستمرار في قتل النساء والأطفال بشكل أعمى عن دراية مُسبقة؟ ولماذا يستمر هذا العمل اللاإنساني؟

بناءاً على ذلك؛ توصل موقع "نور نيوز" إلى قناعة مفادها أنه ربما يؤدي فضح جرائم هذه الوحوش المُتسترة خلف قناع البشرية إلى خلق أجواء في الرأي العام العالمي ضد هؤلاء المجرمين، وتدفعهم للتراجع عن جزء من جرائمهم على الأقل.

ومع التحقيقات المستمرة خلال هذه الفترة، حصلت "نورنيوز" على التفاصيل النهائية لبعض هؤلاء الطيارين المجرمين الذين إرتكبوا العديد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة.

1- "غاي مور" (Guy Mor) يسكن في مدينة حيفا وتخرج بدرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هرتسليا عام 2011.

ولديه طفلين من زوجته "ياعيل زاك مور" (Yael Zach - Mor).

كان مور طيارا في سلاح الجو الإسرائيلي منذ عام 2003، ومن 2014 إلى 2016 كان رئيسا لقسم العمليات، ومن 2016 إلى 2018 كان رئيسًا لمكتب قيادة القوات الجوية، ومن 2018 إلى 2020 تولى منصباً كبيرا في إدارة الإنتاج في سلاح الجو، ومن 2020 إلى 2023 كان رئيسا لفرع «network disaster».

لديه أخ اسمه "روي مور" (Roy Mor) وأخت تدعى "روني مور"( Roni Mor) .

ومن بين أماكن تنقلاته "حديقة يوشوا في تل أبيب" و"نادي جيمي هو للرقص" و"شاطئ ريف راف في خليج إيلات".

لدى غاي مور حساب على انستغرام تحت اسم "guy.mor" و"guymor2001" وعلى فيسبوك حساب "guy_mor".

2- أدير إيريميسكو (Adir Irimescu)، من سكان الخضيرة في حيفا وهو مهندس ميكانيكي في سلاح الجو الإسرائيلي، مخطوب من امرأة تدعى "اُلا ييل غالوبيخ" (Ola Yael Golubikh) منذ ديسمبر 2022.

ومن عام 2017 إلى عام 2020، أدار "إيريميسكو" مشروع المركبات في وزارة الحرب الإسرائيلية، ومنذ نوفمبر 2020، يعمل كمهندس ميكانيكي في القوات الجوية في مجال المروحيات والطائرات بدون طيار.

إيريميسكو نشط على لينكدين و فيسبوك تحت عنوان Adir Irimescu.

3- "كوبي ريجيف" (Kobi Regev) طيار متقاعد وله أكثر من 4200 ساعة طيران ومن سكان تل أبيب، شارك في أكثر من 500 عملية مع طائرات F16 وسكاي هوك وتولى القيادة لمدة 23 عاما من عام 1985 إلى عام 2008.

من ضمن ذلك أنه كان مسؤولاً عن الإعتداءات الجوية في الحرب الثانية مع لبنان.

كما توجد لديه خبرة إدارية عليا في القوات العسكرية الإسرائيلية ومنشآت عسكرية، والقيادة الحساسة في مركز القيادة والتحكم بالقوات الجوية، وملحق دفاعي خارج "إسرائيل" ومؤسسة دفاعية في عدد كبير من الوفود والمهمات بين عامي 2013 و2016.

يشغل كوبي ريجيف منصب الرئيس التنفيذي لشركة Krypton Sec LTD ومستشارا أمنيا في الأسواق الخارجية منذ ما يقرب من سبع سنوات منذ عام 2017، وعمل أيضا كمدرب طيران في مدرسة الطيران وطيارا في فريق الطيران التابع للقوات الجوية الإسرائيلية.

ينشط هذا الطيار الإجرامي أيضا في مواقع التواصل تحت إسم "«Kobi Regev" على لينكدين، وتحت اسم "kobi_regev" على انستغرام.

4-"آلن أمستر" (Allen Amster) ولد في مدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية، عاش في مدينة تل أبيب في فلسطين المحتلة ويتقن اللغة الألمانية أيضا.

هذا الطيار الأمريكي من أصول صهيونية، بالإضافة إلى كونه طيارا لمقاتلة من طراز F-16، وبسبب تعليمه وخبرته في العمل بموجب عقد في شركة مايكروسوفت، حصل على شهادة قيادة طائرات من دون طيار اعتبارا من عام 2022 في قاعدة بالماخيم (Palmachim Airbase) الجوية الواقعة بالقرب من مدينة يافا على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​وعلى بعد 12 كيلومترا جنوب تل أبيب، حيث أنها تعتبر موطن للعديد من أسراب طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية (IAF).

وكان أمستر ضمن الفريق الذي شارك في العديد من الغارات الجوية ضد الشعب المظلوم في غزة خلال الشهرين الماضيين، ومن أهمها قصف مستشفيي المعمداني والشفاء.

أما عن حسابات أمستر على مواقع التواصل فهو موجود في الفضاء الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي تحت اسم "Allen Amster" على الفيسبوك، وبعنوان "alon_amster" لديه صفحة خاصة على انستغرام، فيما حسابه على لينكدين يحمل اسم "Alon(Allen)Amster".

5- "إيلان إشيد" (Ilan Eshed) خريج جامعة بن غوريون الحكومية الواقعة في مدينة "بئر السبع" وسط صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة، وكان مدرباً للطيران من عام 1998 حتى عام 2002 ، وقائداً لفرقة جوّية في إحدى قواعد جيش الاحتلال من عام 2003 حتى عام 2005.

فيما شغل من 2005 إلى 2008 منصب رئيس لقسم التدريب في القوات الجوية، ومن 2011 إلى 2013 كان مدرباً محترفاً في القوات الجوية، من 2013 إلى 2017 كان رئيساً لقسم العمليات في وزارة الحرب، ومنذ عام 2018، يعمل بشكل مستمر كطيار في الجيش.

عنوان صفحته الخاصة على إنستغرام هو "ilaneshe" وعلى فيسبوك ولينكدين "Ilan Eshed"، وزوجته موجودة أيضا على الإنستغرام تحت عنوان "eshedkeren".

ومن الواضح أن إيلان إشيد، وهو متزوج من "كيرين" (Keren) منذ عام 1999 وله ولدان وبنت، شارك في قصف المناطق الشمالية من قطاع غزة، مثل بيت لاهيا، وجريمة قصف المستشفى الإندونيسي و مستشفى الأقصى.

ومن بين الجرائم الشنيعة الأخرى التي إرتكبها هذا الطيار الصهيوني، يمكن أن نشير إلى التورط في اغتيال المفكر الفلسطيني البروفيسور رفعت العرير. ويعد العرير أحد أبرز الأدباء والشعراء والناشطين في غزة، الذي قضى حياته في إيصال صوت غزة إلى العالم. استشهد إثر قصف جوي استهدف منزل شقيقته، مع أخيه وأخته وأطفاله الأربعة.

البروفسور رفعت العرير

يشار الى أن تفاصيل العديد من الطيارين الآخرين سيتم الكشف عنها في الأيام القادمة.