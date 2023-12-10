الإدارة الأميركية تشارك كيان الاحتلال في إرهابه بشكل مباشر + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار خالد الجهني إلى أن: الإدارة الأميركية تستكمل مهمتها في رعاية هذا الكیان الإرهابي وتستكمل واجبها الذي تراة ملقاً على عاتقها في دعم ومشاركة هذا الكيان في إرهابه بشكل مباشر هذه المرة.

وقال إن: هذه الدولة تعتقد أنها تخوض من خلال الكيان الصهيوني معركة حضارية بين قوى الاستعمار وقوى التحرر في العالم، ولذلك تتحدث عن دول تساندها في هذا الأمر ودول تعارض وجود حركة حماس ودول تتهم حماس بأنها إرهابية، فهي تتحدث عن دول رعت الاستعمار في العالم وترعى الإرهاب.

وقال إن اليوم الولايات المتحدة باتخاذها القرار بالفيتو ضد وقف إطلاق النار - ومعها أيضا بريطانيا التي امتنعت- إنما تنسجم مع تاريخها الاستعماري وتاريخها في الإرهاب، واتهم أميركا وبريطاينا: بأنهما دولتان أسستا الإرهاب في المنطقة، هم يرون في حماس أنها تمثل رأس الرمح والخط الأول في مواجهة المشروع الاستعماري الغربي في المنطقة، ويرون في حماس أنها جزء من مشروع كبير في المنطقة يواجة هذا الاستعمار والإرهاب الصهيوني الذي يعمل على تفتيت المنطقة وبث الفتن والنزاعات فيها.

وضدد على انه: لذلك يريدون كسر هذا الرمح في المنطقة، حيث يرون أن حماس ليست مجرد تشكيلاً عسكرياً موجوداً في غزة وإنما يرون أن هناك عقيدة تقوم في هذه المنطقة تجسدها هذه الحركة بوجودها في كل هذا الشارع الفلسطيني والذي تبدى واضحا بهذه الحاضنة الشعبية الهائلة لحماس كمشروع وليس فقط كقوة عسكرية.

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