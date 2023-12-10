قناصة الاحتلال تستهدف كوادر صحية داخل مستشفيات غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر أكد الزميل أحمد سهمود أن الجيش الإسرائيلي يستعمل قناصته لقنص وإطلاق النار ليس المواطنين وحسب بل على الكوادر الصحية، كما حصل في مستشفى العودة شمال قطاع غزة بعد أن اطلق عناصر الاحتلال الرصاص نحو ممرضين اثنين متطوعين في وزارة الصحة الفلسطينية وهم داخل المستشفى، ما إدى إلى استشهادهما.

وأوضح أن وزارة الصحة في غزة أعلنت في بيان أن قناصة الاحتلال استهدفت مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الدكتور أشرف أبو مهادي بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية من أجل توفير بعض المستلومات الطبية لمجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأهلي العربي وبعض المراكز الصحية بغزة التي لا زالت تعمل.. في استهداف ليس بالأخير.

وأكد مراسلنا استمرار تكثيف الاحتلال للمجازر الدموية بحق المدنيين، حيث خلال 24 ساعة ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 مجزرة، وقد أحصي 210 شهداء خلال 24 ساعة، ما يعكس الوجه الإجرامي الأسرائيلي.

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