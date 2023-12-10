بالفيديو.. 20 مجزرة للاحتلال تبيد عوائل بأكملها خلال 24 ساعة

العالم - الاحتلال

لا تكاد تمر لحظة دون ان يرتفع عدد الشهداء و الجرحى في غزة فقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي هناك عن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى أكثر 17700 شهيد و 48780 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأوّل / اكتوبر الماضي. وحذر المكتب الوضع الصحي الانساني، مطالباً بتوفير ممر انساني آمن لدخول كميات كبيرة من المساعدات الطبية والوقود، ووصولها لكافة مستشفيات قطاع غزة.

20 مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال واباد عوائل بكاملها، حيث وصل الى المستشفيات 210 شهداء و 2300 اصابة،خلال الـ24 ساعة الاخيرة فيما لازال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.

كما تم استهداف سيارة اسعاف خلال عملها في اخلاء الجرحى بمنطقة مستشفى غزة الاوروبي، مما ادى الى اصابة مسعفين والحاق اضرار في سيارة الاسعاف، ليرتفع بذلك عدد سيارات المستهدفة الى 57 سيارة اسعاف.

طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مأهولا بالسكان في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة العشرات كما استهدفت منزلا في مخيم المغازي ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء، وإصابة العشرات، بالاضافة الى قصف منزل في مخيم البريج و النصيرات، واستشهاد 10 مواطنين على الأقل، وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء وتواصل مدفعية الاحتلال قصفها المكثف على مدينة خان يونس والمنطقة الشرقية تحديدا مناطق عبسان، ومعن، وبني سهيلا، وكذلك على مدينة رفح.

الاحتلال الاسرائيلي يستمر في حصار مستشفى كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة، وخلال الساعات الماضية اقدم قناصته الذين يحاصرون مستشفى العودة على قتل اثنين من الكوادر الصحية وقتل وجرح العديد من النساء الحوامل عند وصولهن للمستشفى للولادة.

وفي جنوب غزّة، فقدت المستشفيات قدراتها الاستيعابية، وأصبحت عاجزة أمام الاعداد الهائلة من الجرحى والعشرات منهم يفقدون حياتهم فيما يواصل الاحتلال عدوانه على المنظومة الصحية ادت غاراته الى استشهاد نحو 300 كادرا صحيا واصابة المئات منهم.

